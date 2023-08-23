В России разбился самолет Евгения Пригожина, он мог быть на борту. Что известно о катастрофе?

В Тверской области разбился самолет, который мог принадлежать Евгению Пригожину

В Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy. На борту джета находились 10 человек. По данным источника издания Readovka, частный борт принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину. МЧС сообщило о гибели всех находившихся на борту.

Самолет рухнул возле села Куженкино Бологовского района

Первые cообщения о катастрофе поступили около 19:20 по московскому времени, однако само крушение могло произойти еще в 18:20.

Частный самолет выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург. По данным сервиса FlightRadar, полет борта внезапно прервался, радары более не могли засечь его.

Сообщения о крушении подтвердили в МЧС. Губернатор Тверской области взял ситуацию с катастрофой под личный контроль.

Пригожин числился среди пассажиров рухнувшего Embraer Legacy

Предположительно, бизнесмен чаще пользовался другими самолетами, однако в момент катастрофы находился именно на этом борту. Кто еще был среди пассажиров рухнувшего самолета, неизвестно.

Факт пребывания Пригожина на борту официально подтвердили в Росавиации. Также, как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, среди пассажиров мог быть и подчиненный Пригожина Дмитрий Уткин. Однако Рогов уточнил, что официального подтверждения этого факта по-прежнему нет.

Крушение борта попало на видео

Очевидцам удалось снять на видео момент падения самолета.

На публикуемых кадрах видно, как перед падением самолет несколько раз переворачивается в воздухе. Над ним поднимается столб серого дыма. Кроме того, очевидцы события рассказали, что перед крушением борта слышали два хлопка.

Несколько крупных деталей Embraer Legacy — крыло и стабилизатор — отвалились при падении и рухнули возле заброшенных сельскохозяйственных построек.