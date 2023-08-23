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19:36, 23 августа 2023Россия

Стало известно о крушении самолета в российском регионе

В Тверской области разбился самолет с 7 пассажирами на борту, все погибли

Кадр: видео Telegram-канал «112»

Самолет разбился в Бологовском районе Тверской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Стало известно, что в момент крушения на борту находились семь человек. По предварительным данным, спастись никому из них не удалось.

Разбившийся в российском регионе самолет принадлежал к классу бизнес-джетов, отмечает Baza. Речь идет о воздушном судне производства бразильской компании Embraer, уточняет канал.

Ранее в Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет. На борту находились двое человек, спасти их также не удалось.

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    Алан Босиков
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