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09:11, 2 августа 2023Путешествия

В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет

МЧС: два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярске

Фото: Telegram-канал «ГУ МЧС России по Красноярскому краю»

Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого главка МЧС.

Уточняется, что два человека, находившиеся на борту, погибли. Падение воздушного судна произошло при выполнении взлета с реки Дудинка. На данный момент самолет уже потушен.

Ранее легкомоторный самолет разбился возле села Усть-Кулом в Коми. При взлете борт зацепился за линию электропередачи и рухнул на территории частного домовладения. На воздушном судне находились два человека, пострадал пилот.

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    Зарина Дзагоева
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