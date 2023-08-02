В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет

МЧС: два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярске

Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого главка МЧС.

Уточняется, что два человека, находившиеся на борту, погибли. Падение воздушного судна произошло при выполнении взлета с реки Дудинка. На данный момент самолет уже потушен.

Ранее легкомоторный самолет разбился возле села Усть-Кулом в Коми. При взлете борт зацепился за линию электропередачи и рухнул на территории частного домовладения. На воздушном судне находились два человека, пострадал пилот.