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18:10, 17 мая 2023Россия

В российском регионе разбился легкомоторный самолет

«112»: в Республике Коми разбился легкомоторный самолет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минприроды РФ / ТАСС

Возле села Усть-Кулом в Республике Коми разбился легкомоторный самолет. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал «112».

При взлете воздушное судно зацепилось за линию электропередачи (ЛЭП) и рухнуло на территории частного домовладения. На борту находились два человека — их осматривают медики. По данным канала, в результате случившегося пострадал пилот.

По информации ТАСС, самолет выполнял разведывательный полет в российском регионе и принадлежит Авиалесоохране.

Известно, что в 2021 году это воздушное судно уже совершало вынужденную посадку во время патрулирования лесных участков.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске частный легкомоторный самолет жестко приземлился рядом с посадочной площадкой. В результате воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси, среди членов экипажа никто не пострадал.

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Варвара Родикова
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