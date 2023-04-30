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14:50, 30 апреля 2023Россия

Частный самолет жестко приземлился в российском городе

В Новосибирске легкомоторный самолет жестко приземлился рядом с посадочной полосой

Фото: Hallowhalls / Shutterstock / Fotodom

Частный легкомоторный самолет жестко приземлился рядом с посадочной площадкой в Новосибирске. Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры России.

По ее информации, около 17:00 по местному времени (13:00 мск) в воскресенье, 30 апреля, легкомоторное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку вблизи посадочной полосы площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе города.

В результате самолет получил повреждения планера, кабины и шасси, среди членов экипажа никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

3 апреля сообщалось, что в Волгоградской области упал легкомоторный самолет, один человек погиб. ЧП произошло недалеко от населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района.

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Варвара Кошечкина
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