В российском регионе при крушении легкомоторного самолета погиб человек

В Волгоградской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

В Волгоградской области упал легкомоторный самолет, один человек погиб. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

ЧП произошло недалеко от населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района российского региона. «Там упал легкий одномоторный самолет "Бекас", в результате чего пилот погиб», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что других жертв и разрушений нет. Иных подробностей о причинах произошедшего не приводится.

Ранее в Мензелинском районе Татарстана легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку. Среди предварительных причин случившегося были названы ошибка пилотирования, техническая неисправность или неблагоприятные погодные условия.