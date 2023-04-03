Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 3 апреля 2023Россия

В российском регионе при крушении легкомоторного самолета погиб человек

В Волгоградской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Архивное фото: Sergey Ryabtsev / Wikimedia

В Волгоградской области упал легкомоторный самолет, один человек погиб. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

ЧП произошло недалеко от населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района российского региона. «Там упал легкий одномоторный самолет "Бекас", в результате чего пилот погиб», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что других жертв и разрушений нет. Иных подробностей о причинах произошедшего не приводится.

Ранее в Мензелинском районе Татарстана легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку. Среди предварительных причин случившегося были названы ошибка пилотирования, техническая неисправность или неблагоприятные погодные условия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
Крис Хемсворт выразил готовность отказаться от съемок из-за болезни Альцгеймера
Путин назвал место проведения следующего саммита БРИКС
Московский риелтор раскрыл схему обмана при покупке дешевого жилья
Следователи возбудили дело из-за взрыва автомобиля в Мелитополе
Леди Гага исполнила культовый танец Джокера на лестнице и попала на видео
Цены на российскую нефть упали до минимума
Самбурская раскрыла сложности своей диеты со словами «даже заплакала»
Появились подробности об упавшем под Волгоградом легкомоторном самолете
В Артемовске ликвидировали командира украинского батальона имени Шейха Мансура
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.