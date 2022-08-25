В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В Мензелинском районе Татарстана легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку. Инцидент произошел 24 августа, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, передает ТАСС.
Среди предварительных причин случившегося в российском регионе ведомство рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность или неблагоприятные погодные условия.
По данным МЧС, при жесткой посадки самолета пострадали два человека — их доставили в больницу с ушибами мягких тканей лица. После инцидента россиян заметили и спасли очевидцы на лодке.
Гидроплан, который приводнился на реку, принадлежит аэроклубу «Мензелинск». На воздушном судне пилоты проводили тренировочные полеты по пилотированию на воду.
Ранее в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Республике Коми пострадал пилот воздушного судна. Оно выполняло пробный полет после технического обслуживания в российском городе Емва.