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В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку, пострадали двое

Фото: СК России

В Мензелинском районе Татарстана легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку. Инцидент произошел 24 августа, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, передает ТАСС.

Среди предварительных причин случившегося в российском регионе ведомство рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность или неблагоприятные погодные условия.

По данным МЧС, при жесткой посадки самолета пострадали два человека — их доставили в больницу с ушибами мягких тканей лица. После инцидента россиян заметили и спасли очевидцы на лодке.

Гидроплан, который приводнился на реку, принадлежит аэроклубу «Мензелинск». На воздушном судне пилоты проводили тренировочные полеты по пилотированию на воду.

Ранее в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Республике Коми пострадал пилот воздушного судна. Оно выполняло пробный полет после технического обслуживания в российском городе Емва.

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Анастасия Шейкина
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