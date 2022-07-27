Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Пилот получил ушибы в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Республике Коми

Пилот получил ушибы в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Республике Коми. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным издания, воздушное судно выполняло пробный полет после технического обслуживания в российском городе Емва.

Известно, что на борту легкомоторного самолета был только пилот, ему начали оказывать помощь медики. Для предотвращения возгорания, пожарные создали под воздушным судном пенную подушку.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи Белого Городка Тверской области.

В тот момент в самолете находились два человека. Уже известно, что пострадавших в аварии нет. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются, Тверская межрайонная транспортная прокуратура возьмет расследование инцидента на контроль.