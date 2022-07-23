Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи Белого Городка в Тверской области

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре.

Уточняется, что инцидент произошел вблизи Белого Городка в Тверской области. Легкомоторный самолет, как отмечается, зацепился за провод линии электропередачи.

В тот момент в самолете находились два человека. Уже известно, что пострадавших в аварии нет. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются, Тверская межрайонная транспортная прокуратура возьмет расследование инцидента на контроль.

Ранее в июле в Краснодарском крае разбился Ан-2. Управление МЧС региона сообщило, что два человека погибли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Турция отреагировала на ракетный удар по порту Одессы
Во всех районах Мариуполя возобновили подачу воды
Оценено влияние «продовольственной сделки» на мировые рынки
Реакцию США на заявления Путина о ракете «Сармат» сочли неожиданной
Влияние спецоперации на отставки политиков в Европе объяснили
Диетолог призвала с осторожностью относиться к меду
Оливейра оценил свои шансы в поединке против Махачева
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
В Запорожье обвинили Запад в изъятии детей у украинских беженцев
Лечащий врач оценил состояние Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.