Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи Белого Городка в Тверской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре.

Уточняется, что инцидент произошел вблизи Белого Городка в Тверской области. Легкомоторный самолет, как отмечается, зацепился за провод линии электропередачи.

В тот момент в самолете находились два человека. Уже известно, что пострадавших в аварии нет. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются, Тверская межрайонная транспортная прокуратура возьмет расследование инцидента на контроль.

Ранее в июле в Краснодарском крае разбился Ан-2. Управление МЧС региона сообщило, что два человека погибли.