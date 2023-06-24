ФСБ завела на Пригожина дело о мятеже, Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», в Москве усилена безопасность. Что известно?

Путину доложили об уголовном деле о попытке мятежа главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина

ФСБ возбудила дело о вооруженном мятеже против бизнесмена и основателяЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это произошло после того, как тот обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве назвали провокацией заявления Пригожина.

С чего все началось

Вечером 23 июня в близком к ЧВК «Вагнер» Telegram-канале было опубликовано видео с последствиями якобы имевшего места обстрела, в результате которого, как утверждает Пригожин, «погибло огромное количество бойцов».

Спустя несколько минут в Telegram-канале Пригожина начали появляться голосовые сообщения, в одном из которых тот пригрозил «разобраться с Минобороны»

Военное ведомство, в свою очередь, заявило, что сообщения об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер», распространяемые от имени Пригожина, не соответствуют действительности. «Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнули в военном ведомстве.

В специальном выпуске «Первого канала» видео из тылового лагеря назвали постановочным, указав на скорость, с которой Пригожин впервые прокомментировал его появление.

Путину доложили о ситуации

О том, что президент России Владимир Путин знает о происходящем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, «принимаются все необходимые меры» в связи с ситуацией.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье 279 УК России, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении комитета.

Также генпрокурор Игорь Краснов доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа, сообщил Песков. Он отметил, что Генпрокуратура считает законным возбуждение дела, о чем также сообщили президенту. Доклады главе государства поступают также от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, добавил Песков.

Генерал Суровикин с оружием в руках обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Один из командующих специальной военной операцией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин записал видео, в котором призвал вагнеровцев остановиться и подчиниться руководству страны. На колене он в этот момент держал огнестрельное оружие.

Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время Сергей Суровикин генерал армии

К группе «Вагнер» обратился и первый заместитель начальника Главного управления Генштаба, генерал-лейтенант армии Владимира Алексеев. Он заявил, что действия бойцов ЧВК, поддерживающих Пригожина, — это «удар в спину стране и президенту». По его мнению, «такая провокация могла быть сделана только врагами страны».

«Представьте, как воспримут с воодушевление на Западе то, что вы сейчас пытаетесь сделать», — предупредил Алексеев.

В Москве усилены меры безопасности, в Ростовской области перекрыта трасса М-4

В Москве на фоне с ситуацией вокруг «ЧВК Вагнер» начали усиливать безопасность. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, отмечал ТАСС.

Военную технику заметили возле зданий Госдумы и Совфеда, а также у Храма Христа Спасителя. Набережная возле здания Минобороны в Москве, по сообщениям очевидцев, перекрыта и патрулируется.

Кроме того, перекрыто движение по трассе М-4 в Ростовской области, где, предположительно, находится тыловой лагерь частной военной компании. На постах на выезде из Ростова-на-Дону разворачивают транспорт, автомобилистов направляют обратно в город. Помимо этого наблюдается усиление на постах полиции.

Минобороны заявило о том, что ситуацией воспользовались ВСУ

В российском военном ведомстве заявили, что Киев воспользовался заявлениями Пригожина для сосредоточения подразделения двух бригад на бахмутовском тактическом направлении.

«Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии», — говорится в сообщении.

Байдену также доложили о ситуации в России

Президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации с Пригожиным, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж. «Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий», — говорится в заявлении Ходжа для CNN.

По статье «вооруженный мятеж» в России судили только одного человека — полковника ГРУ Квачкова

Российский офицер Владимир Квачков, который служил в Главном разведывательном управлении (ГРУ), — единственный человек, которого судили по статье 279 Уголовного кодекса «Организация вооруженного мятежа».

До этого присяжные дважды оправдали его по делу о покушении на Анатолия Чубайса, это произошло в 2005 году. Спустя пять лет, в декабре 2010 года Квачкова задержали по подозрению в подготовке к мятежа с применением оружия и привлечении граждан к террористической деятельности. За это в 2013 году полковник получил 13 лет лишения свободы, но позже приговор был сокращен