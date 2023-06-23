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22:49, 23 июня 2023Россия

Путина проинформировали о ситуации вокруг Пригожина

Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проинформирован относительно ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Минобороны России заявило, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Утверждается, что подобные сообщения являются информационной провокацией.

13 июня президент России Владимир Путин отметил, что вагнеровцам и добровольческим организациям следует заключить контракты с Минобороны. По мнению главы государства, в законодательство важно внести изменения для обеспечения этих формирований необходимым правовым статусом. Однако Пригожин заявил, что его бойцы не станут этого делать.

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    Марина Совина
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