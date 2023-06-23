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21:54, 23 июня 2023Россия

Минобороны назвало фейком сообщения Пригожина об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер»

Минобороны: сообщения Пригожина об ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» являются фейком

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Все распространяемые в социальных сетях от имени основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Об этом сообщило Минобороны России.

Утверждается, что подобные сообщения являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

13 июня президент России Владимир Путин отметил, что вагнеровцам и добровольческим организациям следует заключить контракты с Минобороны. По мнению главы государства, в законодательство важно внести изменения для обеспечения этих формирований необходимым правовым статусом. Однако Пригожин заявил, что его бойцы не станут этого делать.

Позднее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что Путин назвал конфликт Пригожина с Минобороны РФ «неправильной ситуацией». Военкор также добавил, что, как он понял, президент придерживается позиции подписания контракта ЧВК «Вагнер» с Минобороны России. «Возможно, это будет свой отдельный контракт по форме, по нормативному насыщению, не знаю», — заключил он.

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    Марина Совина
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