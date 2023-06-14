Вхожий в Кремль военкор описал мнение Путина о конфликте Пригожина с Минобороны

Военкор Сладков заявил, что Путин считает неправильным конфликт Пригожина с Минобороны

Президент России Владимир Путин, отвечая на закрытой встрече на вопрос военкоров о конфликте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Минобороны РФ, назвал эту ситуацию неправильной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.

«Был задан вопрос по поводу отношений министра обороны [Сергея Шойгу] и директора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Спустили на общих темах, сказали, что это нехорошо, неправильно — это мнение президента», — заявил Сладков.

Военкор также добавил, что, как он понял, президент придерживается позиции подписания контракта ЧВК «Вагнер» с Минобороны России. «Возможно, это будет свой отдельный контракт по форме, по нормативному насыщению, не знаю», — заключил он.

Министр обороны Шойгу 10 июня подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Заключение россиянами контрактов распространит на них и на членов их семей меры социальной защиты, установленные государством.

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что его бойцы не будут подписывать контракт. Бизнесмен предположил, что Госдума и глава государства найдут компромиссное решение в этом вопросе.