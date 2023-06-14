Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 14 июня 2023Россия

Еще 10 добровольческих отрядов подписали контракт с Минобороны России

Минобороны России сообщило о подписании контрактов еще с 10 добровольческими отрядами

Фото: РИА Новости

Представители еще 10 добровольческих отрядов подписали контракт с Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

Со стороны военного ведомства дуокументы были подписаны представителем ведомства генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Заключенные контракты определяют деятельность этих формирований в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, они распространяют на добровольцев и их семьи льготы, установленные государством для военнослужащих.

Ранее подполковник в запасе Роман Шкурлатов объяснил, что эта мера направлена на упорядочение системы социального и финансового обеспечения добровольческих соединений. Кроме того, она поможет организовать эффективное взаимодействие между участниками специальной военной операции. Военный подчеркнул, что при этом добровольческие объединения останутся свободны в принятии каких-то тактических решений.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Заключение россиянами контрактов распространит на них и на членов их семей меры социальной защиты, установленные государством. Соответствующий приказ также расширяет возможности комплектования подразделений группировки войск добровольцами.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках». Как ответил Киев?
    Дачникам перечислили способы избавиться от колорадского жука
    В ЛНР сообщили об употреблении бойцами ВСУ наркотических анальгетиков
    ВСУ обстреляли приграничный российский регион
    Стало известно о состоянии госпитализированной в Москве Федосеевой-Шукшиной
    В российском регионе произошло массовое отравление шаурмой
    В Белом доме сообщили о переговорах Байдена и генсека НАТО
    Сын Никиты Михалкова назвал любимый фильм своего отца
    Назван оригинальный способ улучшить интимную жизнь
    Еще 10 добровольческих отрядов подписали контракт с Минобороны России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.