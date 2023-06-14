Минобороны России сообщило о подписании контрактов еще с 10 добровольческими отрядами

Представители еще 10 добровольческих отрядов подписали контракт с Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

Со стороны военного ведомства дуокументы были подписаны представителем ведомства генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Заключенные контракты определяют деятельность этих формирований в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, они распространяют на добровольцев и их семьи льготы, установленные государством для военнослужащих.

Ранее подполковник в запасе Роман Шкурлатов объяснил, что эта мера направлена на упорядочение системы социального и финансового обеспечения добровольческих соединений. Кроме того, она поможет организовать эффективное взаимодействие между участниками специальной военной операции. Военный подчеркнул, что при этом добровольческие объединения останутся свободны в принятии каких-то тактических решений.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Заключение россиянами контрактов распространит на них и на членов их семей меры социальной защиты, установленные государством. Соответствующий приказ также расширяет возможности комплектования подразделений группировки войск добровольцами.