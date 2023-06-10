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13:40, 10 июня 2023Россия

Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольцев

Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации деятельности добровольцев

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту», — отметил замминистра обороны Николай Панков.

Панков добавил, что заключение россиянами контрактов распространит на них и на членов их семей меры социальной защиты, установленные государством. Соответствующий приказ также расширяет возможности комплектования подразделений группировки войск добровольцами.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев в зону специальной военной операции. По его словам, самолет с добровольцами вылетел в зону спецоперации из аэропорта Грозный.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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