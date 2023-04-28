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22:09, 28 апреля 2023Россия

Кадыров рассказал об отправке добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев в зону специальной военной операции (СВО) в своем Telegram.

Как сообщил Кадыров, самолет с добровольцами вылетел в зону спецоперации из аэропорта Грозный. «Все они по зову души и сердца приняли решение отправиться в Донбасс и на Украину защищать интересы Родины», — добавил он. Подготовку кандидаты в спецназ «Ахмат» прошли на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

26 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправились бойцы республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1». Ранее многие из них были задействованы в проведении спецоперации, участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса. Для выполнения оперативных задач у бойцов имеется все необходимое, добавил Кадыров.

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Марина Совина
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