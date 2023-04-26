Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:20, 26 апреля 2023Россия

Кадыров сообщил об отправке спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке бойцов спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону СВО
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Минкультуры РФ / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Как отметил глава республики, ранее многие из бойцов были задействованы в проведении спецоперации, участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса.

Для выполнения оперативных задач у них имеется все необходимое, начиная от полного комплекта боевой экипировки и заканчивая современной техникой и вооружением, добавил Кадыров.

23 апреля Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады Северо-Кавказского округа в зону СВО. По словам политика, название полка длинное, но «враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами».

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске войск из Центральной Украины
На ферме родился теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами
Кадыров сообщил об отправке спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону СВО
Роспотребнадзор назвал самый заразный штамм коронавируса
В российском городе автокран сбил девочку
Названы наиболее востребованные в ближайшие годы IT-специальности
Китай заявил о готовности сотрудничать с Украиной
США и Южная Корея согласовали механизм консультаций в случае атаки КНДР
Песков пообещал Польше ответ после изъятия денег со счетов России
В США объявили о выходе из IBA из-за допуска россиян к турнирам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.