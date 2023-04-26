Кадыров сообщил об отправке спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке бойцов спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Как отметил глава республики, ранее многие из бойцов были задействованы в проведении спецоперации, участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса.

Для выполнения оперативных задач у них имеется все необходимое, начиная от полного комплекта боевой экипировки и заканчивая современной техникой и вооружением, добавил Кадыров.

23 апреля Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады Северо-Кавказского округа в зону СВО. По словам политика, название полка длинное, но «враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами».