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23:01, 23 апреля 2023Россия

Кадыров сообщил об отправке бойцов полка оперативного назначения в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка оперативного назначения в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бойцы 94-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады Северо-Кавказского округа отправились в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, название полка длинное, но «враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами».

Кадыров также сообщил, что его фонд выделил военным 14 автомобилей «Урал» и десять «Патриотов».

Он выразил уверенность в том, что грамотное руководство опытного командира Хасмагомеда «Грозы» Магомадова позволит личному составу с честью пройти весь путь. «Не сомневаюсь в этом», — констатировал глава Чечни.

Ранее Кадыров показал боевые трофеи из зоны проведения СВО. В частности, он опубликовал фото с американским переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) Stinger и украинским ПЗРК «Игла».

Марина Совина
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