Подполковник объяснил приказ Шойгу о порядке деятельности добровольцев

Подполковник Шкурлатов назвал контракты добровольцев с Минобороны закономерным процессом

Процесс подписания контракта между добровольческими частями и Минобороны России — закономерный и правильный. Об этом заявил «МК» председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов.

По его словам, приказ министра обороны Сергея Шойгу направлен на упорядочение системы социального и финансового обеспечения добровольческих соединений. «К нам в организацию практически ежедневно обращаются люди, часто добровольцы, которым по той или иной причине что-то не доплатили, что-то не получили люди за ранение, какие-то проблемы с излечением и протезированием», — заявил Шкурлатов. Он отметил, что контракты с Минобороны решат эту проблему.

Подполковник также отметил, что приказ поможет организовать эффективное взаимодействие между участниками специальной военной операции. По его словам, в условиях боевых действий важна оперативная оценка ситуации и быстрое принятие решений. С подписанием контракта, считает Шкурлатов, добровольческие объединения останутся свободны в принятии каких-то тактических решений.

Шойгу 10 июня подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Отмечается, что приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.