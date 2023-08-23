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20:19, 23 августа 2023Россия

Очевидцы слышали два сильных хлопка перед крушением самолета в Тверской области

Mash: перед крушением самолета в Тверской области очевидцы слышали два хлопка

Кадр: видео Telegram-канал «112»

Очевидцы слышали два сильных хлопка перед крушением самолета Embraer в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет издание, после этого от судна отломалось крыло и стабилизатор, которые упали возле заброшенной фермы в селе Куженкино.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося самолета мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Его имя и фамилия значатся в списках пассажиров.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно, выживших нет.

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    Константин Лысяков
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