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20:07, 23 августа 2023Россия

Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета

Росавиация: Евгений Пригожин был в списке пассажиров разбившегося самолета

Евгений Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета. Об этом сообщает Росавиация, передает ТАСС.

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», — говорится в сообщении.

Крушение в Бологовском районе Тверской области, о котором стало известно вечером 23 августа, произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

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    Варвара Кошечкина
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