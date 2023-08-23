Разбившийся в Тверской области самолет летел из Москвы в Петербург

Разбившийся в Тверской области бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург

Бизнес-джет, который разбился в Тверской области, летел из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области ранее 23 августа сообщил Telegram-канал Baza. По данным авторов поста, на борту находились семь человек.

Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.