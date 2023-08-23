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19:43, 23 августа 2023Россия

Момент падения самолета в Тверской области попал на видео

«112» опубликовал видео с моментом падения самолета в Тверской области

В сети появилось видео с моментом падения самолета в Тверской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области ранее 23 августа сообщил Telegram-канал Baza. По данным авторов поста, на борту находились семь человек.

Ранее истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Как уточняется, самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности.

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    Никита Абрамов
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