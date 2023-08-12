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14:51, 12 августа 2023Россия

Самолет Су-30 разбился в Калининградской области

Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области из-за неисправности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Как уточняется, самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности.

«Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — заявили в ЗВО.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Другие подробности не приводятся.

В июле сообщалось, что штурмовик Су-25 разбился в Щербиновском районе Краснодарского края. Самолет упал в акватории Азовского моря. Пилот успел катапультироваться, но позже скончался.

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    Варвара Кошечкина
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