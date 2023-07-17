Стало известно о крушении штурмовика Су-25 на Кубани

«112»: штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае

В Краснодарском крае, по предварительным данным, упал штурмовик Су-25. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как уточняет Shot, штурмовик потерпел крушение в Шербиновском районе Кубани. Предварительно, пилот успел катапультироваться, он находится без сознания.

Над местом крушения летает спасательный вертолет, о причинах случившегося пока информации нет.

4 июля на Камчатке потерпел крушение истребитель МиГ-31. Борт Минобороны упал во время выполнения планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива. Истребитель выполнял полет без боекомплекта.