Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 17 июля 2023Россия

Стало известно о крушении штурмовика Су-25 на Кубани

«112»: штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

В Краснодарском крае, по предварительным данным, упал штурмовик Су-25. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как уточняет Shot, штурмовик потерпел крушение в Шербиновском районе Кубани. Предварительно, пилот успел катапультироваться, он находится без сознания.

Над местом крушения летает спасательный вертолет, о причинах случившегося пока информации нет.

4 июля на Камчатке потерпел крушение истребитель МиГ-31. Борт Минобороны упал во время выполнения планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива. Истребитель выполнял полет без боекомплекта.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о крушении штурмовика Су-25 на Кубани

    Стала известна судьба пилота упавшего на Кубани штурмовика Су-25

    Понасенков ответил на вопрос о ночи с поклонником за 15 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выжившей при теракте на Крымском мосту девочки

    Одержимой смартфонами горилле запретили смотреть видео

    Кристофер Нолан решил не снимать новые фильмы до окончания забастовок

    Посольство России раскритиковало британские санкции

    Стало известно о продвижении российской армии на угледарском направлении

    Совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире

    В России рассказали о снимавшем Крымский мост спутнике США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости