В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31

ТОФ: на Камчатке во время учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31

В Камчатском крае во время учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», — говорится в сообщении.

В Тихоокеанском флоте добавили, что истребитель выполнял полет без боекомплекта. К месту происшествия направлены поисково-спасательные службы ТОФ, осуществляется поиск экипажа.

Ранее сообщалось, что в районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что обломки техники повредили несколько домовладений и уточнил информацию о пострадавших.