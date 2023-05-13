Вертолет и истребитель Су-34 рухнули в Брянской области. Что известно о крушении и жертвах?

В Брянской области взорвался и рухнул вертолет и потерпел крушение истребитель Су-34

В районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34. На месте крушения уже обнаружены обломки транспортного средства.

Глава города Сергей Евтеев заявил, что при крушении нет разрушений, однако горожане опубликовали снимки, на которых видно, что лопасти от упавшего вертолета повредили забор частного дома. Кроме того, в экстренных службах заявили, что поврежденных домов несколько.

Первые сообщения о крушении поступили от местных жителей

Видео с моментом взрыва были опубликованы в городских сообществах в 12:28 по московскому времени. Подписчики Telegram-канала «Подслушано Клинцы» сообщили о громком взрыве.

Вскоре появились первые фотографии из района, где упал вертолет, а еще через несколько минут — видео. Очевидцам удалось заснять сам момент взрыва и кадры падения горящих обломков воздушного судна.

При падении вертолета образовалась большая воронка и загорелся лес. На большом радиусе от места крушения разбросало обломки.

Пилоты вертолета погибли, при падении обломков пострадала жительница Клинцов

Выяснилось, что пилотов было двое, они погибли, их тела еще не обнаружены.

Шли мы по рынку, слышим — летит вертолет. Посмотрели в небо — летит. Через две минут полетел второй. Смотрим — он загорается и резко падает. Люди на рынке бежали куда глаза глядят очевидец крушения вертолета

Также при падении обломков на землю пострадала 51-летняя женщина. О ее состоянии не сообщается, известно лишь, что медики уже оказывают ей помощь. У россиянки диагностированы многочисленные ожоги.

Вскоре появилась информация о крушении самолета Су-34

Истребитель Су-34 рухнул неподалеку от украинской границы. Пилоту и штурману истребителя-бомбардировщика не удалось катапультироваться. Их тела уже обнаружены, а место крушения оцеплено.

Также сообщается, что к крушению вертолета и самолета могут быть причастны диверсанты, в Клинцовском районе Брянской области объявили план «Перехват».