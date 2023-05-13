Информация о падении еще одного вертолета в Брянской области подтвердилась

Baza: еще один вертолет упал в Ученском районе Брянской области

В Брянской области потерпел крушение еще один вертолет. О том, что информация о его падении подтвердилась сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, вертолет упал в Унечском районе рядом с деревней Волкустичи. В настоящее время на место крушения едут взрывотехники, так как летательный аппарат может быть заминирован.

Ранее в субботу вертолет Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34 разбились в Клинцовском и Стародубовском районах Брянской области. Сейчас ведется розыск диверсантов, которые могут быть причастны к атакам. После крушения на территории Клинцовского района был введен план «Перехват».

