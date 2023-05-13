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15:25, 13 мая 2023Россия

В Брянской области ввели план «Перехват»

В Клинцовском районе Брянской области ввели план «Перехват» после падения Ми-8 и Су-34

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

На территории Клинцовского района Брянской области введен план «Перехват». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, сейчас в районе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к атакам на вертолет Ми-8 и истребитель Су-34.

13 мая стало известно, что в районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34. На месте падения уже обнаружены обломки транспортного средства.

Глава города Сергей Евтеев заявил, что при крушении нет разрушений, однако горожане опубликовали снимки, на которых видно, что лопасти от упавшего вертолета повредили забор частного дома. Кроме того, в экстренных службах заявили, что поврежденных домов несколько.

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Александра Лисица
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