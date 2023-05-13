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13:04, 13 мая 2023Россия

Появилось видео падения вертолета над Брянской областью

Очевидцы опубликовали кадры падения вертолета над Брянской областью

Жители Клинцов Брянской области опубликовали кадры падения вертолета. Видео появились в Telegram-канале «Подслушано Клинцы».

На кадрах заметно, как воздушное судно падает недалеко от населенного пункта. Сообщения о крушении вертолета подтвердили источники ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника агентства, причиной падения стал загоревшийся двигатель.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет. Принадлежность вертолета также устанавливается.

Варвара Кошечкина
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