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12:52, 13 мая 2023Россия

Стало известно о падении вертолета в Брянской области

Вертолет потерпел крушение в Клинцах Брянской области
СюжетПожары в России
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Вертолет потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области. Об этом в субботу, 13 мая, стало известно ТАСС от источников в экстренных службах.

«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — сообщил собеседник агентства.

Источник отметил, что информация о пострадавших, а также о принадлежности вертолета в настоящее время устанавливается. На место падения воздушного судна выехали оперативные службы.

При этом, по словам очевидцев, перед крушением вертолета был слышен взрыв — он, предположительно, произошел еще в воздухе, сообщает «Подъем». По данным издания, на месте падения воздушного судна начался пожар, одна из лопастей упала прямо на дорогу.

Ранее, 12 мая, Минобороны России сообщило, что в Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Уточнялось, что в результате два летчика погибли.

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Варвара Кошечкина
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