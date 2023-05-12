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17:29, 12 мая 2023Россия

В Крыму при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два летчика

Минобороны заявило о гибели двух летчиков при крушении военного вертолета Ми-28 в Крыму

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28, два летчика погибли. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, вертолет упал в Джанкойском районе полуострова при выполнении учебно-тренировочного полета. Он выполнял полет без боекомплекта.

Авиакатастрофа могла произойти из-за отказа техники, считают в министерстве. В результате крушения Ми-28 разрушений на земле нет.

В октябре 2022 года военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске Краснодарского края — он упал в жилом квартале дома. Тогда погибли 16 человек, пострадали больше 45. Борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа, оба пилота успели катапультироваться. Предварительной причиной случившегося тогда назвали попадание в двигатели самолета птиц — их останки были найдены при осмотре обломков.

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Анастасия Шейкина
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