Названа предварительная причина крушения военного вертолета Ми-28 в Крыму

Минобороны сообщило, что причиной крушения вертолета Ми-28 в Крыму мог стать отказ техники

Крушение военного вертолета Ми-28 в Крыму могло произойти из-за отказа техники. Предварительную причину крушения назвали в Минобороны России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что к месту катастрофы уже направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил России, которая установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Минобороны сообщили, что днем 12 мая в Джанкойском районе Крыма при выполнении планового учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-28. Оба пилота воздушного судна погибли. Разрушений в результате аварии нет.

Это уже третий инцидент с вертолетом, случившийся 12 мая. Утром стало известно, что в Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В результате воздушное судно обесточил станцию «Транснефти», оборвав линии электропередачи. Пилота на месте происшествия полиция не обнаружила.

Кроме того, днем сообщалось, что в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) аварийно сел вертолет Ми-8, в винт которого попала птица. На борту находились три члена экипажа, все они не пострадали.