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14:46, 12 мая 2023Россия

Вертолет Ми-8 аварийно сел в российском регионе из-за попадания птицы в винт

Shot: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ХМАО из-за попадания птицы в винт
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку между деревнями Ванзеват и Полноват в Белоярском районе ХМАО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, причиной инцидента стало попадание птицы в винт. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, никто не пострадал. Вертолет повреждения не получил.

Это уже второй инцидент с вертолетом за день. Ранее сообщалось, что Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет МИ-2. В результате воздушное судно обесточил станцию «Транснефти», оборвав линии электропередач. Пилота на месте происшествия полиция не обнаружила.

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Константин Лысяков
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