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07:55, 12 мая 2023Россия

В Приморье вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку

Baza: в Приморье вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку и обесточил станцию «Транснефти»

Фото: Baza

В Приморском крае вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает издание Baza.

По информации Baza, во время посадки вертолет обесточил станцию «Транснефти», оборвав линии электропередач. Пилота на месте не оказалось. Сотрудники полиции выяснили, что вертолет принадлежит ЧОПу, а его пилотом значится 64-летний житель Владивостока.

9 мая сотрудники «Транснефти» обнаружили, что на линии электропередач произошла авария. Через два дня удалось добраться до места происшествия. Рядом с оборванными линиями сотрудники компании обнаружили брошенный Ми-2.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области. Похожий инцидент произошел в Мурманской области 28 февраля. Тогда Ми-8 выполнял гражданский рейс и упал при заходе на посадку в трех километрах от аэропорта Мурманска.

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Юлия Мискевич
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