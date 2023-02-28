Названы две версии крушения вертолета под Мурманском

Причиной крушения вертолета под Мурманском могла стать ошибка пилота или отказ техники

К крушению вертолета под Мурманском могла привести ошибка пилотирования или отказ техники. Две версии происшествия назвал представитель авиационных служб в беседе с ТАСС.

Как сообщили агентству в экстренных службах, вертолет выполнял гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии» и упал при заходе на посадку в трех километрах от аэропорта Мурманска.

О крушении вертолета в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. На борту воздушного судна находилось восемь человек, четверо из которых пострадали. Их состояние не уточняется.

Ранее в Валуйском городском округе Белгородской области упал штурмовик Су-25 Минобороны России. В результате происшествия погиб летчик. В ведомстве подчеркнули, что самолет рухнул в безлюдной местности и разрушений на земле нет. Предварительной причиной произошедшего была названа техническая неисправность.