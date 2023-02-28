Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 28 февраля 2023Россия

В российском регионе разбился вертолет

«Интерфакс»: в Мурманской области разбился вертолет, есть пострадавшие

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Мурманской области разбился вертолет, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, пострадали четыре человека. На борту воздушного судна, потерпевшего крушение в российском регионе, находилось восемь человек.

Предположительно, вертолет рухнул неподалеку от Лавозера. К месту происшествия выехали спасатели и правоохранители.

Сейчас в Мурманской области наблюдаются тяжелые погодные условия. Сильный снегопад сопровождается порывами ветра до 23 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 30, передает РЕН ТВ.

23 февраля сообщалось, что в Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны России. В результате происшествия погиб летчик.

В Минобороны подчеркивали, что Су-25 упал в безлюдной местности и разрушений на земле нет. Предварительной причиной произошедшего была названа техническая неисправность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
Российского пенсионера оштрафовали за дискредитирующие армию «классы» в соцсети
Таксист изнасиловал спящую клиентку в Москве
Названа многомиллионная стоимость помолвочного кольца Адель
Экономика одной европейской страны вступила в рецессию
На Украине пресекли попытку побега призывников за границу
Раскрыты подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике
Губернатор Мурманской области прокомментировал крушение вертолета Ми-8
В России высказались о будущем санкций против страны
В офисе Зеленского выступили против прекращения огня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.