В российском регионе разбился вертолет

«Интерфакс»: в Мурманской области разбился вертолет, есть пострадавшие

В Мурманской области разбился вертолет, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, пострадали четыре человека. На борту воздушного судна, потерпевшего крушение в российском регионе, находилось восемь человек.

Предположительно, вертолет рухнул неподалеку от Лавозера. К месту происшествия выехали спасатели и правоохранители.

Сейчас в Мурманской области наблюдаются тяжелые погодные условия. Сильный снегопад сопровождается порывами ветра до 23 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 30, передает РЕН ТВ.

23 февраля сообщалось, что в Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны России. В результате происшествия погиб летчик.

В Минобороны подчеркивали, что Су-25 упал в безлюдной местности и разрушений на земле нет. Предварительной причиной произошедшего была названа техническая неисправность.