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11:51, 23 февраля 2023Россия

Минобороны подтвердило крушение самолета Су-25 в Белгородской области

МО РФ: штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области, летчик погиб

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Штурмовик Су-25 потерпел крушение при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Такую информацию подтвердили в Минобороны России, передает ТАСС.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что Су-25 упал в безлюдной местности, и разрушений на земле нет. Предварительно, причиной произошедшего названа техническая неисправность.

О крушении российского военного самолета в Валуйском городском округе ранее 23 февраля сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

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Алина Гончарова
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