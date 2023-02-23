В российском регионе упал самолет Минобороны

Губернатор Гладков сообщил, что в Белгородской области упал самолет Минобороны

В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется», — написал он. По словам главы региона, ситуация под контролем.

Как уточнили в силовых структурах, пилот самолета Су-24 успел катапультироваться, в данный момент его состояние выясняется.

Днем 22 февраля город Шебекино Белгородской области атаковали Вооруженные силы Украины. Осколками снарядов было повреждено несколько домов. Кроме того, снаряд попал в детский магазин «Бэмби». Также под обстрел в Шебекинском городском округе Белгородской области попало село Первое Цепляево. В результате обстрела загорелись две хозпостройки.

Как сообщил Гладков, в результате обстрелов три человека пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.