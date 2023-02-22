Приграничный российский регион попал под обстрел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Первое Цепляево

Под обстрел в Шебекинском городском округе Белгородской области попало село Первое Цепляево. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате атаки никто из людей не пострадал. Белгородский глава уточнил, что снарядами оказались повреждены три частных дома: в них были выбиты окна, а также посечены фасады.

«В результате обстрела загорелись две хозпостройки. Пожарные расчеты уже работают на месте», — написал Гладков.

Он подчеркнул, что глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами проводят подомовой обход территории.