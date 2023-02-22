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12:27, 22 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли город в приграничном российском регионе

Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в приграничной Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что пострадавших в ходе обстрела ВСУ нет, однако осколками снарядов было повреждено несколько домов.

«Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали по частному сектору — в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады», — рассказал глава Белгородской области.

Также он отметил, что на место обстрела уже выдвинулись оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли приграничный Глушковский район Курской области. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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