Украина обстреляла приграничный район российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил, что Украина обстреляла Глушковский район

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли приграничный Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram,

По его словам, власти зафиксировали пять прилетов в районе сотовой вышки на территории села Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. В результате обстрела никто не пострадал, однако на части улиц было нарушено энергоснабжение. Кроме того, на территории двух домовладений повреждены хозяйственные постройки.

Накануне ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По словам Старовойта, никто не пострадал, однако поселок остался без света.

В тот же день обстрелу подверглись окрестности сел Гуево и Горналь Суджанского района региона. В результате была перебита линия электропередачи в Горнале. Информация о пострадавших не поступала.

20 февраля Старовойт сообщил, что силовые ведомства и дружинники Курской области были переведены на усиленный режим работы. Власти допустили, что в праздничные дни в регионе возможны диверсии и провокации.