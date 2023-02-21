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11:50, 21 февраля 2023Россия

Украина обстреляла приграничный район российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил, что Украина обстреляла Глушковский район

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли приграничный Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram,

По его словам, власти зафиксировали пять прилетов в районе сотовой вышки на территории села Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. В результате обстрела никто не пострадал, однако на части улиц было нарушено энергоснабжение. Кроме того, на территории двух домовладений повреждены хозяйственные постройки.

Накануне ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По словам Старовойта, никто не пострадал, однако поселок остался без света.

В тот же день обстрелу подверглись окрестности сел Гуево и Горналь Суджанского района региона. В результате была перебита линия электропередачи в Горнале. Информация о пострадавших не поступала.

20 февраля Старовойт сообщил, что силовые ведомства и дружинники Курской области были переведены на усиленный режим работы. Власти допустили, что в праздничные дни в регионе возможны диверсии и провокации.

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Константин Лысяков
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