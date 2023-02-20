Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:34, 20 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли еще один приграничный регион России

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле региона

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще один приграничный регион РоссииКурскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт.

Обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. По словам Старовойта, при ударе ВСУ никто не пострадал, однако поселок остался без света.

«Как только позволит ситуация, ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии», — пообещал глава региона.

Ранее сообщалось, что при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Украины погиб один человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
При обстреле граничащего с Украиной российского региона погиб человек
Врач предупредила об опасности недосыпа для подростков
Роскомнадзор попросят не запрещать оказание банковских услуг в Telegram
В российском регионе двое мальчиков отравились угарным газом в квартире
Полиция задержала участников массовой драки со стрельбой в Петербурге
ВСУ обстреляли еще один приграничный регион России
Страны НАТО передали Украине 440 танков и тысячу комплексов ПВО
В российском регионе при аварийной посадке вертолета Ми-8 погиб человек
Регина Тодоренко повторила культовый образ Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани»
Шон Пенн выступил с призывом США ввести войска на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.