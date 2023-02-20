ВСУ обстреляли еще один приграничный регион России

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще один приграничный регион России — Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт.

Обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. По словам Старовойта, при ударе ВСУ никто не пострадал, однако поселок остался без света.

«Как только позволит ситуация, ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии», — пообещал глава региона.

Ранее сообщалось, что при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Украины погиб один человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.