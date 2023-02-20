При обстреле граничащего с Украиной российского региона погиб человек

Губернатор Гладков заявил о погибшем при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа

При обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Украины погиб один человек. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Новая Таволжанка вновь под артиллерийским обстрелом. Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что погибла женщина — она с большим числом осколочных ранений скончалась в машине скорой помощи. Также пострадал мужчина, его доставили в Центральную районную больницу.

На месте обстрела в Новой Тавложанке находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы, работников птицефабрики вывозят с обстрелянной территории на безопасное расстояние.

Днем ранее, 19 февраля, при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области погибла 12-летняя девочка — она в момент обстрела разговаривала по телефону с отцом, снаряд ВСУ разорвался за ее спиной.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.