Жертвой обстрела села в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка

Глава Белгородской области: жертвой обстрела села Новая Таволжанка стала 12-летняя девочка

Жертвой обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в момент обстрела 12-летняя Василиса разговаривала по телефону с отцом. Глава региона уточнил, что снаряд разорвался за спиной девочки.

Гладков добавил, что девять артиллерийских снарядов, выпущенных украинскими военными по селу, повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину.

Ранее Гладков сообщал о погибшей в результате обстрела ВСУ девушке. Как отмечал губернатор, в момент прилета снарядов она находилась на улице.