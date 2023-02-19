Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:58, 19 февраля 2023Россия

Жертвой обстрела села в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка

Глава Белгородской области: жертвой обстрела села Новая Таволжанка стала 12-летняя девочка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Жертвой обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в момент обстрела 12-летняя Василиса разговаривала по телефону с отцом. Глава региона уточнил, что снаряд разорвался за спиной девочки.

Гладков добавил, что девять артиллерийских снарядов, выпущенных украинскими военными по селу, повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину.

Ранее Гладков сообщал о погибшей в результате обстрела ВСУ девушке. Как отмечал губернатор, в момент прилета снарядов она находилась на улице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе США заявили о прогрессе в вопросе передачи Украине истребителей
Жертвой обстрела села в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка
Даниил Медведев выиграл турнир ATP
Мясников назвал основные правила жизни при остеопорозе
В США предрекли скорое обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16
СМИ назвали цель новых санкций США против России
Муж убитой ножом пенсионерки стал главным подозреваемым
В Словакии положительно оценили идею передать Украине нелетающие МиГ-29
Блогерша купила модные сапоги и осталась с ногами Патрика из «Спанч Боба»
Требование США к Украине об усилении боев объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.