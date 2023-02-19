Во время обстрела села в Белгородской области погибла девушка
Глава Белгородской области: во время обстрела ВСУ села Новая Таволжанка погибла девушка
Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в Белгородской области погибла девушка. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что девушка погибла во время обстрела украинскими военными села Новая Таволжанка. По его словам, в момент прилета снарядов она находилась на улице.
Ранее Гладков сообщал, что артиллеристы ВСУ обстреляли хутор Старый и села Пороз и Староселье в Белгородской области. Глава региона также отметил, что в результате ударов пострадали линии электропередачи в Краснояружском районе и Грайворонском округе.