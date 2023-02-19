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19:15, 19 февраля 2023Россия

Во время обстрела села в Белгородской области погибла девушка

Глава Белгородской области: во время обстрела ВСУ села Новая Таволжанка погибла девушка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в Белгородской области погибла девушка. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что девушка погибла во время обстрела украинскими военными села Новая Таволжанка. По его словам, в момент прилета снарядов она находилась на улице.

Ранее Гладков сообщал, что артиллеристы ВСУ обстреляли хутор Старый и села Пороз и Староселье в Белгородской области. Глава региона также отметил, что в результате ударов пострадали линии электропередачи в Краснояружском районе и Грайворонском округе.

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Алевтина Запольская
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