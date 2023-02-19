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17:18, 19 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли хутор Старый, села Пороз и Староселье

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли три населенных пункта в Белгородской области: хутор Старый, села Пороз и Староселье. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия», — написал губернатор. Также сообщается, что при обстреле пострадали ЛЭП в Краснояружском районе и Грайворонском округе, в одном из домов в селе Пороз выбиты окна.

Ранее ВСУ обстреляли село Горналь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По словам главы области, с украинской стороны было зафиксировано как минимум девять прилетов, однако жертв среди гражданских удалось избежать.

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Варвара Кошечкина
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