Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли хутор Старый, села Пороз и Староселье

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли три населенных пункта в Белгородской области: хутор Старый, села Пороз и Староселье. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия», — написал губернатор. Также сообщается, что при обстреле пострадали ЛЭП в Краснояружском районе и Грайворонском округе, в одном из домов в селе Пороз выбиты окна.

Ранее ВСУ обстреляли село Горналь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По словам главы области, с украинской стороны было зафиксировано как минимум девять прилетов, однако жертв среди гражданских удалось избежать.