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12:34, 19 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли село в Курской области

Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Горналь со стороны ВСУ

Фото: Vadim Ghirda / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Горналь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем официальном Telegram-канале.

По словам главы области, с украинской стороны было зафиксировано как минимум девять прилетов, однако жертв среди гражданских удалось избежать.

«Главное — никто не пострадал. Повреждения получили 3 домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Обязательно окажем всю необходимую помощь жителям», — написал Старовойт.

17 февраля стало известно, что ВСУ дважды за день обстреляли Курскую область. Сначала сообщалось об атаке на приграничные села Суджанского района Горналь и Гуево, а позже — на поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе.

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Алевтина Запольская
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