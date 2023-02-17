Приграничный российский регион второй раз за день атаковали со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский

Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины. О второй за день атаке на российский регион сообщил его губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, в селе зафиксировали пять прилетов. В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, зафиксированы повреждения крыши, фасада и забора одного из домовладений.

«Часть поселка осталась без электричества, ремонтные бригады приступают к устранению полученных повреждений», — написал Старовойт.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

