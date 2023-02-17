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12:21, 17 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли два приграничных российских села

Глава Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли два приграничных села

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два приграничных российских села. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, ВСУ выпустили по двум селам не менее 15 снарядов.

«ВСУ сегодня обстреляли два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево (...) Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Ситуация на границе контролируется нашими военными», — рассказал Старовойт.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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