Глава Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли два приграничных села

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два приграничных российских села. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, ВСУ выпустили по двум селам не менее 15 снарядов.

«ВСУ сегодня обстреляли два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево (...) Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Ситуация на границе контролируется нашими военными», — рассказал Старовойт.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.